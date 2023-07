Turquia. Erdogan apoia adesão da Suécia à NATO

Na conferência de imprensa na noite desta segunda-feira, Stoltenberg indicou que não ainda data para que a entrada da Suécia na NATO, que está dependente da retificação no parlamento turco.

Em resposta, Stoltenberg indicou que as duas decisões não estão relacionadas. Depois de anos sem pertencerem à aliança atlântica, a Suécia e a Finlândia abandonaram a sua postura de não-alinhamento militar no ano passado, candidatando-se a Estados-membros da NATO após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Num passo inesperado, esta segunda-feira o chefe de Estado turco indicou que abriria caminho à entrada da Suécia na NATO caso a União Europeia aceitasse a adesão do país ao bloco europeu. A adesão da Turquia à UE está congelada há vários anos, após as negociações terem sido lançadas em 2005 sob o primeiro mandato de Recep Tayyip Erdogan como primeiro-ministro.

"Um passo muito grande". Suécia reage à decisão da Turquia

A Suécia reagiu esta segunda-feira com satisfação ao anúncio de Stoltenberg, considerando que este é um “passo muito grande” para a adesão do país à NATO.

“Sabe muito bem, este foi o meu objetivo durante muito tempo e penso que tivemos uma bela resposta hoje, com um passo muito grande em direção à adesão”, disse o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, após as declarações do secretário-geral da aliança.

Em reação, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aclamou a decisão da Turquia, indicando que está pronto para trabalhar com Erdogan e que se reunirá com o presidente turco esta terça-feira.