Suécia vai apoiar adesão da Turquia à UE e liberalização de vistos

A Suécia vai apoiar os esforços para revigorar o processo de adesão da Turquia à União Europeia (UE), incluindo a liberalização de vistos, foi divulgado esta segunda-feira, após Ancara ter levantado o veto para a adesão de Estocolmo à NATO.

Suécia apoiará ativamente os esforços para revigorar o processo de adesão da Turquia à UE, incluindo a modernização da união aduaneira UE-Turquia e a liberalização de vistos", pode ler-se no comunicado da Aliança Atlântica, após a reunião entre o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson.

No final deste encontro, o secretário-geral da Aliança Atlântica anunciou que Erdogan vai enviar o quanto antes o protocolo de adesão da Suécia à NATO, para que seja ratificado pelo parlamento.

No comunicado à imprensa, a NATO refere que quer a Turquia, quer a Suécia, vão procurar "maximizar as oportunidades para aumentar o comércio e os investimentos bilaterais", depois de terem concordado em intensificar a cooperação económica, através do Comité Económico e Comercial Conjunto Turquia-Suécia (JETCO).

Durante meses, a Turquia bloqueou a entrada da Suécia na NATO e Ancara acusava Estocolmo de dar asilo a elementos do PKK, que considera uma organização terrorista, providenciando-lhes uma base para coordenarem as operações em solo turco.

A Suécia, país que criticou no passado o desrespeito pelos direitos humanos pelo Estado turco, acedeu a parte dos pedidos de Ancara através do reforço das leis antiterroristas, que entraram em vigor em 01 de junho, e também concordou com a extradição de alguns dissidentes para a Turquia.

Na nota de imprensa divulgada esta segunda-feira, a NATO destacou ainda que a "Suécia e Turquia têm trabalhado em estreita colaboração para abordar as legítimas preocupações de segurança" de Ancara, lembrando que Estocolmo alterou a sua constituição e leis.

"A Suécia e Turquia concordam hoje em continuar a sua cooperação sob o Mecanismo Conjunto Permanente Trilateral estabelecido na Cimeira da NATO em Madrid em 2022 e sob um novo Pacto de Segurança bilateral que se reunirá anualmente em nível ministerial e criará grupos de trabalho conforme apropriado", frisou a Aliança Altântica.