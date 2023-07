Morre segunda criança após embate de carro contra escola em Londres

“Estou chocada e triste que uma segunda menina tenha morrido após o acidente trágico em Wimbledon. Os meus pensamentos estão com a família de Nuria neste momento terrível", escreveu numa publicação partilhada no Twitter.

No comunicado da família, divulgado pela polícia, os pais da criança agradecem “aos serviços de emergência e aos que trabalham no Hospital São Jorge, bem como aos pais dos colegas e funcionários da escola, “por tudo o que fizeram para facilitar a jornada de Nuria”.

A Polícia Metropolitana informou que uma segunda criança morreu na sequência do acidente de automóvel que aconteceu na quinta-feira, em Wimbledon, no sudoeste de Londres.

À semelhança de Nuria, uma outra criança, de oito anos, também morreu vítima deste acidente.

A condutora do jipe, de 40 anos, foi detida no local, mas de acordo com a BBC, foi libertada sob fiança até uma data não especificada no final do mês. As autoridades estão a investigar o acidente.

Localizada a pouco mais de um quilómetro do All England Club, onde decorre o torneio de ténis de Wimbledon, a escola é para meninas entre os quatro e os 11 anos e está encerrada até setembro.