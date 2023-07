Médico que abusou de centenas de ginastas americanas esfaqueado na prisão

Larry Nassar, o ex-médico da equipa de ginástica olímpica dos Estados Unidos da América que foi condenado por décadas de abuso de mulheres sob a justificação de tratamentos médicos, foi esfaqueado este domingo na prisão federal em que está detido, na Flórida.

Nassar está estável e fora de perigo.

De acordo com a Associated Press, citada pelo jornal britânico The Guardian, Nassar, que está a cumprir pena na Penitenciária de Coleman, envolveu-se numa altercação com outro recluso, sendo depois esfaqueado múltiplas vezes, incluindo no peito e costas.

A agência noticiosa avança também que o ex-responsável médico da USA Gymnastics está em condição estável e não corre perigo de vida.

Larry Nassar foi condenado em 2018, num dos maiores casos de abuso sexual na história do desporto nos EUA. Centenas de mulheres e raparigas testemunharam contra Nassar, detalhando episódios de abuso desde os anos 90 do século XX.