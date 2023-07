Costa agradece "excelente exemplo" de militares portugueses na Lituânia

O primeiro-ministro, António Costa, agradeceu hoje o "excelente exemplo" e o contributo dos militares portugueses da Força Aérea empenhados na Lituânia para a segurança dos Estados-membros da Aliança Atlântica.

"Cada contributo que damos para a segurança dos outros é uma garantia do contributo que outros darão para a nossa", sustentou António Costa, enquanto discursava para o contingente destacado na Base Aérea de Siauliai, a cerca de 200 quilómetros de Vílnius, capital da Lituânia.

O primeiro-ministro aterrou na base aérea pelas 18:00 locais (16:00 em Lisboa), acompanhado pela ministra da Defesa, Helena Carreiras, para uma visita a esta força nacional destacada. O Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, general José Nunes da Fonseca, chegou pouco antes e aguardava pelo chefe do executivo português.

António Costa considerou que a participação portuguesa na missão "Baltic Air Policing" (BAP) é "uma boa demonstração da importância" que o país "atribuiu à participação" na Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

E insistiu que o país tem de "ser muito ativo nas funções que desempenha" ao abrigo da Aliança Atlântica.

O primeiro-ministro acrescentou que estes militares são um "excelente exemplo para as portuguesas e para os portugueses do papel das Forças Armadas ao serviço do país".

Finalizado o discurso, António Costa deslocou-se a um hangar para "inspecionar" uma esquadra de caças F-16 portugueses, subiu alguns degraus de um caça mas não chegou a entrar dentro da aeronave, ouvindo, nas escadas as explicações de um piloto sobre o funcionamento do aparelho.

Depois, o primeiro-ministro caminhou até um Lockheed P-3 que está a ser utilizado para missões de patrulhamento do Mar Báltico. Desta vez entrou na aeronave e ficou lá cerca de um quarto de hora.

No final, líder do executivo socialista seguiu com a ministra da Defesa para um "briefing´ sobre as missões nesta região, fechado à imprensa.

António Costa está na Lituânia para participar, entre terça e quarta-feira, na Cimeira da NATO.