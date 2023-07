Biden e Sunak encontram-se no Reino Unido

O Presidente dos Estados Unidos vai encontrar-se esta segunda-feira com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e com o Rei Carlos III, em vésperas da cimeira da NATO.

Uma visita que acontece depois dos EUA anunciarem que vão fornecer bombas de fragmentação à Ucrânia, uma decisão que tem gerado polémica pelo perigo que estas armas de pouca precisão representam para os civis.

O Reino Unido, assim como Portugal, são dois dos cem países que já baniram estas bombas de fragmentação.

Em comunicado, a Casa Branca refere que a viagem de Joe Biden pretende reforçar a relação entre Washington e Londres. Depois da visita desta segunda-feira, o Presidente norte-americano parte para Vilnius, Lituânia, onde vai decorrer a cimeira da NATO.