Barco com 200 migrantes do Senegal está desaparecido ao largo das Canárias

Equipas de resgate espanholas estão esta segunda-feira a bater as águas territoriais ao largo das Ilhas Canárias após um barco que transportava pelo menos 200 migrantes do Senegal ter desaparecido há mais de uma semana.

Segundo a ONG Walking Borders, o barco pesqueiro partiu de Kafoutine, cidade costeira no sul do Senegal, a cerca de 1.700 quilómetros de distância de Tenerife, a 27 de junho. Citado pela agência Efe, o grupo diz que muitos dos tripulantes do barco são crianças.

Para além destes, outros dois barcos com dezenas de outras pessoas a bordo também estão desaparecidos na mesma área. A Autoridade Marítima espanhola disse à mesma agência que, esta manhã, um avião juntou-se aos esforços para encontrar as embarcações.

Existem poucas informações disponíveis sobre os outros dois barcos. À Reuters, Helena Maleno, da Walking Borders, diz que um transportava cerca de 65 pessoas e o outro 60. Ao todo, estarão desaparecidas mais de 300 pessoas.

A notícia surge cerca de um mês depois de a Europa ter assistido a um dos piores naufrágios de sempre no Mediterrâneo, quando uma traineira sobrelotada foi ao fundo ao largo da costa grega. Há confirmação de que 79 pessoas morreram afogadas; contudo, a ONU diz que até 500 pessoas continuam desaparecidas desde então.