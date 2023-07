Autoridades espanholas resgatam 83 migrantes perto das Canárias

As autoridades espanholas resgataram, esta segunda-feira, 86 migrantes de um barco perto das ilhas Canárias, avança a AFP, após ter encontrado uma embarcação que poderia ter 200 refugiados senegaleses a bordo. O barco tinha sido dado como desaparecido pela organização não-governamental 'Caminando Fronteras'.

As equipas de resgate localizaram, a cerca de 130 quilómetros a sul da ilha de Gran Canaria, no arquipélago das Canárias, uma embarcação capaz de transportar cerca de 200 pessoas. Uma porta-voz das operações de busca diz que ainda não foi possível confirmar a 100% que o barco localizado é o que foi dado como perdido.

Uma embarcação de salvamento já terá partido em direção ao barco, e foi solicitada a ajuda de outra embarcação, mercante, que se encontrava próxima da área.

O barco pode ser um dos três identificados pela ONG espanhola 'Caminando Fronteras' como desaparecidos, e terá partido de Kafountine, no sul do Senegal, a 24 de junho, quatro dias depois dos primeiros dois barcos, com um total de 100 pessoas, deixar a cidade de Mbour.

A coordenadora da ONG, Helena Maleno Garzon, disse à agência Associated Press, citada pela norte-americana ABC News, que não houve contacto com as embarcações desde as partidas, e afirmou que "o mais importante é encontrar estas pessoas". "Há muitas pessoas desaparecidas no mar. Isto não é normal. Precisamos de mais aviões para procurá-las," acrescentou Garzon.