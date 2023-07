Biden não tem dúvidas: Ucrânia não entra na NATO antes do final da guerra com Rússia

A Ucrânia só vai aderir à NATO depois de acabar a invasão da Rússia, diz o Presidente dos Estados Unidos.

Em entrevista à CNN, Joe Biden reafirma que Kiev ainda não está pronto para entrar na Aliança Atlântica.

“Não creio que haja unanimidade na aliança quanto a trazer ou não a Ucrânia para a família da NATO agora, neste momento, no meio de uma guerra”, referiu Biden.

De recordar que se a Ucrânia entrar na NATO antes do fim do conflito com Moscovo, a organização fica obrigada a intervir, tendo em conta o artigo 5.º do Tratado do Atlântico Norte.