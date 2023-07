EUA concluem destruição de reservas de armas químicas

Os Estados Unidos concluíram na sexta-feira a destruição das suas reservas de armas químicas, o que, segundo o Presidente, Joe Biden, representa "mais um passo para um mundo livre dos horrores" causados por esse tipo de armamento.

Os dois últimos depósitos estavam no condado de Pueblo, no estado do Colorado, onde estavam armazenadas cerca de 2.600 toneladas de gás mostarda em cerca de 780.000 munições, e no leste do estado de Kentucky.

As armas do primeiro depósito foram destruídas em junho e a destruição das do segundo, chamado "Blue Grass Army Depot", foi concluída hoje.

O "Blue Grass Army Depot" continha, originalmente, 523 toneladas de gás sarin, gás mostarda e gás VX em projéteis e foguetes.

"Os Estados Unidos trabalharam incansavelmente, por mais de 30 anos, para eliminar o seu 'stock' de armas químicas. Hoje tenho o orgulho de anunciar que foram destruídas com sucesso as últimas das munições desse 'stock'", disse Biden num comunicado.

O presidente democrata enfatizou que os sucessivos governos determinaram que essas armas não deveriam ser desenvolvidas nem utilizadas no futuro.