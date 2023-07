Derrocada em prédio no Brasil faz 11 mortos

O número de mortos da derrocada na sexta-feira de um prédio na cidade de Paulista, no nordeste do Brasil, subiu para 11 e há ainda três desaparecidos, de acordo com um novo balanço divulgado este sábado.

Os bombeiros de Paulista, na região metropolitana de Recife, Pernambuco, confirmaram que durante a madrugada e a manhã deste sábado foram encontrados mais corpos sob os escombros.

No total, as vítimas mortais são três mulheres, quatro homens e quatro menores, incluindo uma menina de cinco anos e um menino de oito anos.

Entre as vítimas, um jovem de 18 anos foi retirado com vida dos escombros, mas morreu a caminho do hospital.

As operações de resgate prosseguem com o apoio de cães treinados e de equipas de remoção do entulho do bloco de 16 apartamentos que desabou.

Na sexta-feira, três mulheres foram resgatadas com vida e enviadas com fraturas para um hospital municipal e quatro pessoas que viviam num prédio ao lado do que desabou ficaram ligeiramente feridas.

O desabamento ocorreu no meio de fortes chuvas que há duas semanas atingem a região metropolitana de Recife e que causaram deslizamentos de terras, inundações, quedas de árvores e vários acidentes de viação.

O edifício tinha sido encerrado por uma ordem judicial de 2010 que alertava para o perigo, mas dois anos depois voltou a ser ocupado - sem autorização - pelos proprietários.

Em 2018, uma inspeção dos bombeiros sugeriu que o prédio fosse de novo desocupado e na quinta-feira, um dia antes do desabamento, uma seguradora do banco estatal que financiou os apartamentos emitiu um relato similar sobre os perigos do imóvel.