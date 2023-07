Costa falou com Zelensky. Portugal apoia adesão da Ucrânia à NATO "quando as condições o permitirem"

"A Rússia deve cessar imediata e incondicionalmente esta agressão, retirando as suas forças no respeito pela soberania e pela integridade territorial da Ucrânia", afirma António Costa.

"Portugal vai continuar a apoiar a Ucrânia no seu caminho rumo a uma futura adesão e apoia a Ucrânia para se tornar membro da NATO quando as condições o permitirem", refere o comunicado divulgado pelo Governo.

No dia 500 desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, o primeiro-ministro, António Costa, conversou com o Presidente Volodymyr Zelensky, para coordenar posições para a cimeira da NATO. Portugal apoia adesão da Ucrânia à NATO "quando as condições o permitirem", refere uma declaração conjunta da conversa telefónica.

“Falei ao telefone com o primeiro-ministro de Portugal desde a Turquia. Coordenamos as nossas posições na véspera da cimeira da NATO, em Vilnius”, declarou Volodymyr Zelensky.

Numa declaração conjunta ( leia na íntegra em versão PDF ) da conversa telefónica entre Costa e Zelensky é referido que, no quadro da NATO, Portugal "continua a apostar no apoio imediato à Ucrânia, inclusive por meio de um plano reforçado de Assistência”.

“Enfatizei a importância da posição decisiva da Aliança em relação à futura adesão da Ucrânia e agradeci a avaliação positiva da implementação pela Ucrânia das recomendações da Comissão Europeia”, escreveu o Presidente ucraniano, na rede social Twitter.

Zelensky diz esperar que as negociações de adesão da Ucrânia à União Europeu arranquem até ao final do ano.

O Presidente ucraniano agradeceu a António Costa “a vontade de Portugal em participar concretamente na implementação de três pontos da fórmula de paz ucraniana: segurança alimentar e energética e ecocídio”.

A cimeira da NATO decorre nos dias 11 e 12 de julho em Vílnius, na Lituânia, e vai reunir chefes de Estado e de Governo dos 31 países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) - após a recente adesão da Finlândia.



A reunião vai centrar-se no apoio à Ucrânia - mesmo sem convite formal para a adesão à Aliança - no reforço das capacidades de dissuasão e do investimento em Defesa, e no diferendo Suécia-Turquia.