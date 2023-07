Twitter ameaça processar Meta por causa da nova plataforma Threads

O advogado do Twitter, Alex Spiro, escreveu ao criador do Facebook que "pretende fazer cumprir rigorosamente os seus direitos de propriedade intelectual", segundo o site de notícias Semafor.

Na tarde de quinta-feira, a gigante da tecnologia, que também é dona do Instagram e do WhatsApp, afirmou que havia 30 milhões de inscrições na nova plataforma.

O Threads foi anunciado por especialistas como a resposta da Meta ao Twitter - que enfrenta um período de turbulência desde que Musk concluiu a sua aquisição de 44 mil milhões de dólares americanos em outubro do ano passado.

O chefe da Tesla e da SpaceX demitiu metade dos 8.000 funcionários do Twitter após a sua compra. Ele também removeu o sistema de verificação anterior - baseado em notabilidade - e substituiu-o pelo Twitter Blue, um método de verificação pago.

Segundo a Semafor, Spiro, na sua carta, acusou a Meta de contratar ex-funcionários do Twitter que "tiveram e continuam a ter acesso a segredos comerciais do Twitter e outras informações altamente confidenciais".

O porta-voz da Meta, Andy Stone, respondeu à história num post no Threads. Ele escreveu: "Para ser claro: Ninguém na equipa de engenharia do Threads é um ex-funcionário do Twitter - isso simplesmente não é verdade."

Construído pela equipa do Instagram da Meta, o Threads é anunciado como um lar para "partilhar atualizações de texto e participar em conversas públicas".

Os posts podem ter até 500 caracteres e incluir links, fotos e vídeos de até cinco minutos.

As publicações aparecem numa linha do tempo e os utilizadores podem pôr gosto, responder e partilhar em outros lugares.

Mas os posts não aparecem cronologicamente e parece não ser possível fazê-lo.

As pessoas podem usar as suas credenciais existentes do Instagram para criar uma conta do Threads.

Até ao momento a plataforma ainda não está disponível em Portugal.