ONG Open Arms resgata em 24 horas 300 migrantes à deriva

A ONG espanhola Open Arms resgatou, nas últimas 24 horas, 300 migrantes da Eritreia, Sudão, Síria e Etiópia de embarcações à deriva quando tentavam chegar à Europa, entre os quais mulheres grávidas e menores, adianta esta sexta-feira a Efe.

A agência de notícias espanhola revela ainda que uma outra ONG, também de Espanha, a Salvamento Marítimo, anunciou ter resgatado e desembarcado 63 pessoas que navegavam numa embarcação em dificuldades ao largo da ilha Gran Canária.

Segundo a Efe, naquela que é a sua 101.ª missão de salvamento, a Open Arms resgatou migrantes de seis embarcações e dirige-se agora para porto de Brindisi, Itália, onde chegará no domingo à tarde.

A Efe relata que em duas das embarcações viajavam mais de 80 pessoas, incluindo pelo menos duas mulheres em estado avançado de gravidez e uma menina de cinco anos, enquanto num terceiro barco, oriundo da Líbia, foram encontradas mais de 100 pessoas, entre as quais nove mulheres e 15 menores não acompanhados.

Também a Itália, ao porto de Marina de Carrara, esta sexta-feira, vai chegar o navio dos Médicos Sem Fronteiras (MSF) Geo Barents com 196 migrantes, incluindo 47 menores e 16 mulheres.

Este ano, até 5 de julho, segundo os dados atualizados pelo Ministério do Interior do Governo Italiano, chegaram à costa de Itália 66.741 imigrantes, contra 29.670 no mesmo período do ano passado.