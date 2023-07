Desflorestação da Amazónia diminui um terço em 2023

A desflorestação na floresta amazónica brasileira caiu 33,6% nos primeiros seis meses do mandato do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em comparação com o mesmo período de 2022, segundo o Governo.



A floresta tropical encolheu 2.649 km2 de janeiro a junho, abaixo dos 3.988 km2 no mesmo período do ano passado, ainda durante o mandato do Presidente Jair Bolsonaro.

Os dados de satélite divulgados pelo Governo brasileiro não foram verificados de forma independente.

O Presidente brasileiro, Lula da Silva, comprometeu-se a acabar com a desflorestação até 2030. No entanto, enfrenta um enorme desafio para atingir este objetivo, uma vez que a área de floresta tropical que ainda se encontra perdida sob o seu domínio é mais de três vezes superior à da cidade de Nova Iorque.

Nos últimos anos, assistiu-se a um aumento alarmante da desflorestação.

Os novos dados de satélite foram apresentados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) na quinta-feira.

"Chegámos a uma tendência constante de redução da desflorestação da Amazónia", disse a ministra do Ambiente, Marina Silva, aos jornalistas. O Inpe destacou junho como o mês que registrou uma queda recorde de 41% no desmatamento em comparação com o mesmo período do ano passado.

Lula, que assumiu o cargo em janeiro, prometeu reverter as políticas do seu antecessor de extrema-direita, Jair Bolsonaro, que promoveu a mineração em terras indígenas na Amazónia. Lula decretou seis novas reservas indígenas, proibindo a exploração mineira e restringindo a agricultura comercial nas mesmas.