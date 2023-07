Threads acolhe 10 milhões de utilizadores em sete horas

Mark Zuckerberg lançou esta quinta-feira a aplicação Threads da Meta, a concorrente “amigável” do Twitter, comprada em outubro por Elon Musk. Nas primeiras quatro horas, 5 milhões de utilizadores registaram-se na nova app, número que duplicou para 10 milhões de utilizadores ao final de sete horas.

Com esta nova aplicação, Mark Zuckerberg ambiciona criar "uma app de conversas públicas com mais de mil milhões de pessoas", embora admita que "vai levar algum tempo".

"O Twitter teve a oportunidade de fazer isso, mas não acertou em cheio. Espero que consigamos", escreveu o CEO na aplicação.

A BBC adianta que na nova aplicação é possível que os usuários façam posts de até 500 caracteres, com bastantes semelhanças em relação à aplicação de Elon Musk.

Depois das várias mudanças no Twitter no último ano, os especialistas são da opinião de que a nova rede social pode ser a nova plataforma para quem está insatisfeito com o Twitter, que na última semana decidiu limitar o número de posts que cada utilizador consegue ver, dependendo esse número do dinheiro que cada um investe ou não na rede social.

Já os investidores acham que esta nova app da Meta poderá ser a “assassina do Twitter”, ainda que o empresário do Facebook acredite que a chave para o sucesso está em manter a plataforma amigável.

Elon Musk já respondeu a esta provocação. "É infinitamente preferível ser atacado por estranhos no Twitter do que entregar-se à falsa felicidade de esconder a dor no Instagram."

A completar o primeiro dia de lançamento da Threads, a Apple aponta críticas à aplicação quanto à recolha de dados a que a aplicação pode ter acesso.

A Threads ainda não está disponível na União Europeia devido a questões de regulamentação com Bruxelas, mas o download já está disponível em mais de 100 países, incluindo o Reino Unido.

Ainda que a aplicação seja independente, os utilizadores iniciam a sessão através da sua conta de Instagram, mantendo o mesmo nome de utilizador mas podendo personalizar o perfil na Threads.

Na nova app, os utilizadores podem:

Seguir as mesmas contas que seguem no Instagram

Ter perfil privado no Instagram, mas público na Threads

Compartilhar os threads no Instagram e vice-versa incluindo links, fotos e vídeos com o máximo de 5 minutos de duração

O utilizador consegue controlar menções e filtrar respostas a postagens, tal como atualmente no Instagram

Opções de bloqueio, restringir, denunciar são possíveis e, as contas bloqueadas do Instagram são automaticamente bloqueadas no Threads.

A página inicial é composta por um feed de publicações denominadas “tópicos”, de pessoas que seguem ou de conteúdo recomendado. A vantagem da Threads é significativa pela conexão com os milhões de usuários do Instagram.

Entretanto, ainda nem 24 horas volvidas desde o lançamento da app, os utilizadores já detetaram os primeiros bugs da rede social ao tentarem fazer upload de imagens.