Recorde de temperatura mundial pelo terceiro dia consecutivo

Por três dias consecutivos, o planeta atingiu o dia mais quente já registrado, enquanto regiões de todo o mundo sofrem um calor perigoso.

A temperatura média global atingiu 17,18ºC, na terça-feira, segundo dados do Copernicus.

Na quarta-feira, o recorde foi igualado quando as temperaturas globais atingiram novamente 17,18ºC, de acordo com o centro de investigação.

O recorde foi estabelecido pela primeira vez na segunda-feira, quando as temperaturas globais médias atingiram 16,2ºC, mas a temperatura foi imediatamente superada no dia seguinte.

Os cientistas disseram que a mudança climática combinada com o surgimento deste ano do padrão climático El Niño, que aquece as águas superficiais no leste e centro do Oceano Pacífico, alimentou recordes recentes de temperaturas.

“Este recorde não é surpresa e é uma prova de que a mudança climática está a progredir a um ritmo preocupante”, disse Joeri Rogelj, professor de ciência climática no Grantham Institute do Imperial College de Londres.

"À medida que o fenómeno El Niño se desenvolve nos próximos meses, não é inesperado ver mais recordes globais de temperatura quebrados", disse.



Junho foi o mês mais quente registado no mundo



O mês passado foi o junho mais quente desde o início dos registos, com temperaturas anormalmente altas registadas tanto na terra quanto no mar, informou o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia, na quinta-feira.

O mês passado quebrou o recorde anterior de temperatura para o mês de junho – que foi em 2019 – por uma margem substancial, de acordo com o Copernicus.

Temperaturas acima da média varreram países como a Índia, o Irão e o Canadá, enquanto o calor extremo no México no mês passado causou mais de 100 mortes e Pequim registou o seu dia mais quente de junho.

A temperatura global do mar também atingiu um novo recorde no mês de junho, com ondas de calor marinhas extremas registradas na Irlanda, no Reino Unido e no Mar Báltico, disse a Copernicus.

A análise é baseada em bilhões de medições de satélites, navios, aeronaves e estações meteorológicas.



O gelo do mar antártico caiu em junho em sua menor extensão para o mês no registro de satélite, 17% abaixo da média, disse a Copernicus.