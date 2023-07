Prigozhin está de volta à Rússia, revela presidente bielorrusso

O Presidente da Bielorússia Alexander Lukashenko, citado pela agência Reuters, garante que o líder do Grupo Wagner Yevgeny Prigozhin voltou para a Rússia.

Lukashenko adiantou que o líder dos mercenários estaria em São Petersburgo, segunda maior cidade russa.

No entanto, a Reuters admite a hipótese de Prigozhin estar já em Moscovo, depois de ter sido identificado que um jato ligado ao grupo Wagner foi de São Petersburgo para a capital russa. Não há, no entanto, confirmação de que Prigozhin estivesse a bordo do aparelho.

O Grupo Wagner, liderado por Prigozhin, iniciou há quase duas semanas uma rebelião com a captura sem resistência da cidade russa de Rostov, sede do comando sul do Exército, com a intenção de se dirigir a Moscovo para afastar as lideranças militares em resposta a um alegado bombardeamento contra os soldados mercenários na Ucrânia.

Em pleno conflito com o Kremlin e a 200 quilómetros da província de Moscovo, uma coluna militar do Grupo Wagner acabou por bater em retirada, após mediação do Presidente bielorrusso, num acordo para travar a revolta, amnistiar os mercenários e enviar Prigozhin e alguns dos seus homens para o exílio na Bielorrússia.

O grupo Wagner esteve na linha da frente desde o início da invasão, tendo assumido protagonismo na conquista de Bakhmut, na província de Donetsk (leste), na mais longa e sangrenta batalha da guerra da Ucrânia, à custa de elevadas baixas, entre acusações abertas de Prigozhin de falta de apoio militar por parte de Moscovo.