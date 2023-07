Sete crianças feridas após colisão de carro com escola primária em Londres

Sete crianças e dois adultos ficaram feridos depois de um carro ter embatido contra uma escola primária em Wimbledon, no sudoeste de Londres, esta quinta-feira.

De acordo com a Polícia Metropolitana, o acidente em Camp Road foi reportado pelas 9h54 e várias pessoas receberam assistência no local. A polícia confirmou os números de feridos ao jornal britânico "The Independent".

Também há duas equipas de resgate e dois veículos dos bombeiros em cena. A polícia está a investigar o caso, "para perceber em pormenor as circunstâncias do incidente", embora já tenha sublinhado que não está em causa um ataque terrorista.

Localizada a pouco mais de um quilómetro do All England Club, onde decorre o torneio de ténis de Wimbledon, a escola é para meninas entre os quatro e os 11 anos.

De acordo com o "Mirror", o carro é um Land Rover.

