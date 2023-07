Macron sugeriu limitar redes sociais para tentar travar protestos

O Presidente francês, Emanuel Macron, está a ser acusado de autoritarismo depois de admitir limitar as redes sociais.

Em causa a violência que tem assolado as ruas do país, com destruição de bens, há, pelo menos, uma semana.

Mais de 2500 edifícios e 12 mil carros foram incendiados nos distúrbios. Tudo começou depois de um jovem ter morrido após um tiro de um agente policial.

O comentário do líder francês foi feito depois de alguns ministros terem culpado os jovens franceses de organizarem protestos através dos meios digitais.

Entretanto, o Governo já disse que Macron não se referia a um apagão total, mas a oposição compara esta ideia às formas de controlo utilizadas na China, Rússia ou Irão.