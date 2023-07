Coco Lee, estrela da Disney e cantora pop, morre aos 48 anos

A cantora Coco Lee, sucesso pop na Ásia nas décadas de 1990 e 2000, morreu aos 48 anos.

Nascida em Hong Kong, Lee mudou-se para os EUA em criança e lançou álbuns em mandarim e inglês.

Deu voz à personagem principal na versão em mandarim do filme de sucesso da Disney, "Mulan", e interpretou uma canção da banda sonora de "Crouching Tiger, Hidden Dragon" ("O Tigre e Dragão") nos Óscares de 2001.

As suas irmãs mais velhas Carol e Nancy escreveram numa publicação no Facebook que a artista estava em coma desde o fim de semana, depois de uma tentativa de suicídio, revelando ainda que sofria de depressão há alguns anos.

Lee entrou na cena do Mandopop em 1994 com dois álbuns em mandarim. No ano seguinte, lançou um álbum em inglês e um terceiro álbum em mandarim.

Também cantou a versão em mandarim de Reflection, de "Mulan"; enquanto a canção Before I Fall in Love, da sua autoria, faz parte da banda sonora do filme de Hollywood de 1999, "Runaway Bride" ("Noiva em fuga"), com Julia Roberts e Richard Gere.

As suas atuações incluíram um concerto de beneficência de Michael Jackson & Friends na Coreia do Sul, em 1999, e foi jurada em programas de talentos televisivos, incluindo o Chinese Idol.

Na última véspera de Ano Novo, Lee disse numa publicação da sua conta na rede social Instagram que tinha "enfrentado grandes obstáculos que mudaram a sua vida" e descreveu 2022 como um "ano incrivelmente difícil".

O seu último single, Tragic, foi lançado em 14 de fevereiro deste ano.

Esta quarta-feira, as irmãs de Lee escreveram: "Para além de recordar a Coco, espero que partilhem o seu sorriso brilhante, a sua honestidade e a sua bondade com todos os que vos rodeiam, e que continuem a desejar que todos os que a rodeiam sintam o seu amor e a sua alegria".