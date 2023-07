Sete pessoas feridas em atropelamento e esfaqueamento em Telavive

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas esta terça-feira quando um carro abalroou pedestres no centro de Telavive, capital de facto de Israel, adianta o Jerusalem Post.

As circunstâncias em torno do incidente não são ainda claras, mas há relatos de que pelo menos uma pessoa terá sido esfaqueada. O suspeito foi abatido por um civil, adiantam os media locais.

Os alegados ataques têm lugar um dia depois de Israel ter lançado a sua maior operação militar na Cisjordânia ocupada em 20 anos, atacando por terra e ar o campo de refugiados de Jenin e provocando pelo menos nove mortos.

Segundo os media israelitas, o condutor, da cidade palestiniana de Hebron, terá conduzido uma carrinha de caixa aberta contra uma paragem de autocarro na rua Rosen Pinchas, no bairro de Ramat HaChayal, no norte de Telavive, saindo depois do veículo e esfaqueando pelo menos uma pessoa antes de ter sido abatido por um transeunte.