Quatro palestinianos morreram esta madrugada num ataque israelita em Jenin, na Cisjordânia.

De acordo com as agencias internacionais, o ataque, com recurso a drones, visou grupos de militantes palestinianos no campo de refugiados de Jenin.

Segundo avança a EPA, citando fonte do ministério da Saúde da Palestina, há quatro mortos a lamentar e pelo menos 27 feridos.

[notícia atualizada às 07h57 de 3 de junho de 2023]