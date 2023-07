Neto de Robert De Niro morre aos 19 anos

Leandro Anthony De Niro-Rodriguez, neto do ator norte-americano Robert De Niro, morreu aos 19 anos, informou esta segunda-feira a família.

Em comunicado, Robert De Niro disse estar "profundamente angustiado com o falecimento do meu amado neto".

"Estamos muito gratos pelas condolências de todos", disse De Niro. "Pedimos que nos seja dada privacidade para chorarmos a perda do Leo", apelou ainda o ator de "Taxi Driver".

A causa da morte não foi anunciada. Segundo o Departamento de Polícia de Nova Iorque, De Niro-Rodriguez foi encontrado inconsciente após as 2h20, na tarde de domingo, em Manhattan. Ainda de acordo com a polícia, os médicos de emergência declararam-no morto no local.

Segundo a página do IMDB, De Niro-Rodriguez era um ator em ascensão e já tinha participado em filmes como "A Star Is Born" e "Cabaret Maxime".