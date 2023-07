Morreu o último soldado francês que esteve no desembarque da Normandia

Leon Gaultier, o último soldado francês que esteve no desembarque da Normandia, morreu aos 100 anos.

Foi um dos homens que desembarcou no norte de França com o objetivo de expulsar as tropas nazis, em 1944. Era o último francês sobrevivente de 177 que participaram na invasão da Normandia, no "Dia D", informaram as autoridades locais.

Gaultier pertencia ao comando Kieffer, constituído por combatentes franceses que continuaram a combater os nazis ao lado dos EUA, da Grã-Bretanha e de outras forças aliadas, mesmo depois de o Governo francês se ter rendido à Alemanha em 1940.

O “Dia D” como ficou conhecido foi a maior operação anfíbia de sempre em tempo de guerra e um dos momentos chave que desbloqueou a ofensiva dos aliados rumo a Berlim e à vitória na Segunda Guerra Mundial.

Gautier, que vivia em Ouistreham desde a década de 1990, aderiu ao movimento França Livre em Londres, liderado por Charles de Gaulle, em 1940.

Combateu no Congo, na Síria e no Líbano antes de se juntar ao assalto da Normandia.

Depois da guerra, tornou-se um ativista pela paz, recordando as suas experiências de guerra.

"Matamos pessoas do outro lado que nunca nos fizeram nada, que têm famílias e filhos. Para quê?", disse Gaultier durante uma celebração do seu 100º aniversário no ano passado.

"Ouistreham está hoje muito triste, a perda deste pai, deste avô, deixou-nos órfãos", disse o presidente da Câmara chamando a Gautier "um herói local que toda a gente conhecia" e "um ardente defensor da liberdade".

Leon Gaultier morreu esta segunda-feira num hospital precisamente junto à costa da Normandia.