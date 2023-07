França. Bombeiro morre em incêndio num parque de estacionamento

Um bombeiro de 24 anos morreu na noite deste domingo para segunda-feira a combater um incêndio num parque de estacionamento em Saint-Denis, nos arredores de Paris.

A informação é avançada pelo próprio ministro do Interior francês. Através de uma publicação no Twitter, Gérald Darmanin dá conta de que o jovem combatia as chamas que haviam deflagrado num parque subterrâneo.

Apesar da "assistência rápida da parte dos colegas", o bombeiro viria a falecer. O governante deixou ainda as "mais sinceras e tristes condolências à sua família, entes queridos, camaradas e à Brigada de Bombeiros Sapadores de Paris".