França. Autarquias manifestam-se contra o atentado a autarca

As autarquias francesas manifestam-se contra o atentado que visou o presidente da câmara de L'Hay-les-Roses, Vincent Jeanbrun, considerado o incidente mais grave registado nas cinco noites de tumultos em França.

Enquanto trabalhava na Câmara Municipal, indivíduos conduziram um carro em chamas contra a casa onde se encontrava a mulher e os dois filhos de cinco e sete anos. Uma das crianças teve de ser tratada devido a ferimentos, tal como a mãe, que partiu uma perna.



O presidente da Associação dos Autarcas de França (AMF), David Lisnard, convocou para as 12h00 desta segunda-feira uma manifestação em frente das câmaras municipais de todo o país.



O presidente Emmanuel Macron deverá reunir-se com os presidentes do Senado (câmara alta do parlamento francês), Gérard Larcher, e da Assembleia Nacional (câmara baixa), Yaël Braun-Pivet.



Na terça-feira, o chefe de Estado francês irá receber no Eliseu cerca de duas centenas de autarcas dos municípios afetados pelos tumultos dos últimos dias.



O governo francês voltou a mobilizar no domingo 45.000 agentes policiais para lidar com os protestos que decorrem no país há várias noites consecutivas, após a morte do jovem Nahel Merzouk, ocorrida na passada terça-feira em Nanterre, nos arredores de Paris.

De acordo com o Ministério francês do Interior, até ao início da madrugada desta segunda-feira, polícia tinha realizado 78 detenções em território nacional, não tendo sido registada qualquer ocorrência de maior gravidade. Só em Paris foram detidas 20 pessoas, na sexta noite consecutiva de tumultos, após a morte de um jovem às mãos da polícia, durante uma operação STOP, na passada terça-feira.