​Elefante tailandês regressa a casa após maus tratos no Sri Lanka

No ano passado, o grupo de ativistas Rally for Animal Rights and Environment (RARE), com sede no Sri Lanka, fez pressão para que as autoridades tailandesas interviessem, depois de meses de tentativas para que o governo do Sri Lanka agisse, mas sem sucesso, disse o fundador do grupo, Panchali Panapitiya. O grupo alega que o animal foi obrigado a trabalhar com uma equipa de madeireiros no templo, acrescentando que desenvolveu uma perna rígida devido a um ferimento há muito negligenciado.

Panapitiya afirmou que o facto de as autoridades do Sri Lanka responsáveis pela vida selvagem não terem agido trouxe "descrédito" ao país, segundo o The Independent. A RARE também apresentou uma petição para que as autoridades processem os responsáveis pelo abandono do elefante.Pavithra Wanniarachchi, o ministro da Vida Selvagem do Sri Lanka, disse aos meios de comunicação locais que a Tailândia tinha sido "inflexível" ao exigir a devolução de Muthu Raja, depois de o seu embaixador no Sri Lanka ter constatado que o elefante se encontrava em mau estado de saúde durante uma visita no ano passado.Muthu Raja estava com dores e coberto de feridas quando foi retirado do templo em novembro passado, noticiou a AFP, tendo alguns ativistas afirmado que alguns desses ferimentos foram infligidos pelo seu tratador. O animal foi transferido temporariamente para o Jardim Zoológico Nacional do Sri Lanka e a maioria das feridas sarou nos últimos meses.