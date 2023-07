Violência em França. Macron faz ponto de situação este domingo à noite

Este domingo à noite, Emmanuel Macron vai fazer um "ponto de situação" sobre a violência que se tem vivido nos últimos dias em França, motivada pelos protestos pela morte de Nahel M., jovem de 17 anos morto pela polícia.

De acordo com o jornal Le Monde, o Presidente francês vai ainda reunir-se com a primeira-ministra, Elisabeth Borne, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, e ainda o ministro da justiça, Eric Dupond-Moretti.

Macron já tinha adiado a visita de Estado à Alemanha - a primeira de um Presidente francês desde 2000 - devido à situação caótica no país. O Palácio do Eliseu não apontou nova data para a visita.

O "ponto de situação" e a reunião com membros do Governo vem na sequência da quinta noite de distúrbios pelo país, que resultaram na detenção de, pelo menos, 718 pessoas na noite de sábado para este domingo. Apesar de "mais calma", como apelidou o ministro do Interior francês, as cidades do país contaram com a presença de 45 mil agentes da polícia.

Um dos incidentes mais grave registou-se nos arredores de Paris, em L'Haÿ-les-Roses, na qual a família do presidente da Câmara local, Vincent Jeanbrun, foi atacada. Por volta das 1h30 locais (0h30 à hora de Lisboa), enquanto o autarca se encontrava na sede do município, os manifestantes "atiraram um veículo contra a sua casa antes de o incendiarem para pegar fogo à residência".

Um dos dois filhos menores ficou ferido, assim como a mulher que, de acordo com a BBC, sofreu uma fratura na tíbia, ao tentarem escapar dos agressores.

Esta foi a quinta noite de tumultos em França, motivados pela morte de Nahel M., um jovem de 17 anos que, na passada terça-feira, foi baleado à queima-roupa por um polícia durante uma "operação stop".

As cerimónias fúnebres de Nahel decorreram no sábado em Nanterre, nos arredores de Paris, com um velório privado, uma cerimónia na mesquita e o enterro num cemitério local, onde compareceram centenas de pessoas.