Governo francês volta a mobilizar 45 mil polícias para travar tumultos

O Governo francês volta este domingp a mobilizar 45.000 polícias para lidar com os protestos que decorrem no país, após as autoridades terem matado um jovem nos arredores de Paris.

O ministro do Interior pediu "firmeza" e que todas as detenções sejam efetuadas "o mais rapidamente possível", divulgou hoje a sua equipa, citada pela Agência France Presse (AFP).