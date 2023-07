EUA. Tiroteio faz dois mortos e 28 feridos em Baltimore

Um tiroteio em Baltimore, nos Estados Unidos, fez dois mortos e pelo menos 28 feridos na madrugada deste domingo. Nove pessoas foram hospitalizadas e três das pessoas feridas encontram-se em estado crítico.

O mass shooting aconteceu numa festa na zona residencial de Brooklyn Homes, no sul da cidade, com as autoridades a serem alertadas para o incidente pelas 0h30 locais (5h30 à hora de Lisboa), avança a CNN.

Neste momento, a polícia de Baltimore ainda está no local para averiguar a situação e a apurar o número total de vítimas. Segundo a BBC, não há ainda informações sobre o atirador, que terá efetuado 20 a 30 disparos.

O presidente da Câmara de Baltimore, Brandon Scott, fala de um "ato destrutivo e covarde", que "alterou permanentemente várias vidas e que custou a vida de duas pessoas". A tragédia "sublinha o impacto e a necessidade de se lidar com a proliferação excessiva de armas ilegais e a possibilidade daqueles que não as deviam ter de acederem a elas", reforça, citado pela CNN.

As autoridades deverão ainda realizar uma conferência de imprensa sobre o incidente. Neste momento, pedem a colaboração da população, à qual apelam que providenciem possíveis informações que possam ter sobre o autor dos disparos.



[Notícia atualizada às 11h29 de 2 de julho de 2023]