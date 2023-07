Espanha espera "grandes avanços" para a Europa nos próximos seis meses

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, disse este domingo esperar que os próximos seis meses sejam uma "etapa de grandes avanços de que a Europa precisa", coincidindo com a presidência espanhola do Conselho da União Europeia (UE).

Sánchez falava em Madrid, numa declaração ao lado do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no âmbito do arranque do novo semestre europeu, presidido por Espanha, que começou formalmente no sábado, com uma visita do líder do Governo espanhol à Ucrânia.