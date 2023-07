Biden vai a Inglaterra, Lituânia e Finlândia entre 11 e 13 de julho

O Presidente dos EUA fará uma viagem diplomática à Europa de 09 a 13 de julho, visitando o Reino Unido, reunindo com a cúpula da NATO na Lituânia, segindo-se uma cimeira na Finlândia, anunciou este domingo a Casa Branca.

De acordo com a porta-voz da Casa Branca, Joe Biden terá em Londres encontros com o Rei Carlos III e com o primeiro-ministro Rishi Sunak, seguindo depois para Vílnius, a capital lituana para reuniões com os líderes da NATO, nos dias 11 e 12.