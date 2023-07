Sánchez em Kiev. "Inimigo mostra sinais de fraqueza"

No dia em que a Espanha assume a Presidência do Conselho da União Europeia, Pedro Sánchez inicia a sua visita de dois dias à capital ucraniana.

O primeiro-ministro espanhol discursou no parlamento da Ucrânia, realçando que a Europa continua a estender a mão aos ucranianos: "Eu queria dizer que estamos e iremos estar do vosso lado o tempo que for necessário".

É a segunda vez que Sánchez intervém no parlamento da Ucrânia - a primeira foi em fevereiro, quando se assinalou um ano da invasão russa. "As coisas mudaram desde então", reconheceu, porque "agora a Ucrânia está no meio da contraofensiva, contra um inimigo que mostra sinais de fraqueza".



"Vimos todos os eventos da semana passada [relativos à insurreição do Grupo Wagner]. Falam por si só. Se um lado [Rússia] mostra fraqueza, é porque à sua frente há alguém que mostra o contrário: determinação. Ninguém merce mais [entrar na União Europeia] do que a Ucrânia."

Para tal, Pedro Sánchez anunciou a criação de um conselho conjunto da Ucrânia com a NATO, animando Zelensky com a perspetiva de se acelerarem reformas e, numa última instância, proporcionar uma adesão ucraniana à UE o mais rapidamente possível.

O primeiro-ministro espanhol destacou também que apoia a "fórmula de paz do Presidente Zelensky, que respeita a lei internacional e as regras das Nações Unidas".

Sánchez lembrou ainda a necessidade de apoiar a reconstrução da Ucrânia e que a Espanha vai doar mais 55 milhões de euros. A verba vai ser usada para "ajudar a financiar as pequenas e médias empresas na Ucrânia".

No momento da chegada a Kiev, o líder do executivo de Madrid já havia expressado a importância de a primeira intervenção da Presidência espanhola do Conselho da UE ser em solo ucraniano. Através de uma publicação no Twitter, Sánchez prometia transmitir toda a "solidariedade europeia" ao Governo e Parlamento ucranianos.