Terceira noite de violência em França faz mais de 400 detidos

O número de pessoas detidas durante os distúrbios, em França, ao fim da terceira noite consecutiva de protestos, foi de 421, de acordo com o gabinete do Ministro do Interior, Gérald Darmanin.

A edição online do jornal Le Figaro especifica que 242 detenções foram realizadas na região de Île-de-France, que circunda a capital francesa, Paris. A maioria dos detidos tem idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos.

O Ministro do Interior francês deslocou-se à sede da polícia nacional, na noite desta quinta-feira, já depois de o Governo ter mobilizado 40 mil agentes em todo o país, numa tentativa de conter a onda de violência que assola o país.

Na terceira noite consecutiva de distúrbios, verificaram-se pilhagens em lojas, para além de carros e edifícios incendiados.

Em Roubaix (região norte do país), cerca de 30 manifestantes saquearam um supermercado, segundo testemunhas, antes de o incendiarem.

Em Lille, a câmara municipal de Wazemmes também ficou em chamas, depois de os manifestantes terem incendiado o rés-do-chão do edifício.

A situação em Nanterre, onde os confrontos com as autoridades eclodiram inicialmente, também permanece tensa. A polícia usou gás lacrimogéneo para dispersar os protestos.

As ruas de várias cidades francesas estão a ser patrulhadas por unidades especiais da polícia, apoiadas por veículos blindados e helicópteros, sendo que em algumas dessas cidades entrou em vigor um regime de recolher obrigatório, até à madrugada de segunda-feira.

Os tumultos sucedem-se à morte de um jovem, às mãos da polícia, durante uma operação STOP, na passada terça-feira em Nanterre.

O agente que disparou o tiro foi acusado de homicídio voluntário.