Polónia e Hungria carregam no travão das migrações

Já se sabia que o tema era difícil, e ameaça agora as conclusões deste Conselho Europeu, bloqueadas na última noite pela polónia e Hungria. As migrações subiram a debate, logo ao início da tarde desta quinta-feira, mas as horas foram passando sem que fossem alcançados os pontos essenciais de entendimento.

A proposta de 12 países para que se procurem soluções inovadoras para responder aos pedidos de asilo até saiu de cena rapidamente, sabendo-se que a ideia estava longe de agradar à maioria.

Hungria e Polónia são agora o grande travão ao projeto de conclusões. Os dois países insistem em deixar claro no texto final que as decisões sobre migrações devem ser tomadas por consenso, e não por maioria qualificada. Tal situação, na prática, dar-lhes-ia o direito de veto na negociação.

Acontece que que não é isso que determinam os Tratados, daí que se preveja a continuação do braço de ferro nesta sexta-feira.

Em causa está uma via mais rápida para responder aos pedidos de asilo. Nenhum país será obrigado a acolher refugiados, no entanto, nesse caso, será necessário ajudar de forma solidária, através de uma contribuição financeira. Uma ideia que não agrada a Budapeste e Varsóvia.

Já passava da 01h00 quando os trabalhos foram interrompidos, sem qualquer declaração aos jornalistas.

Na manhã desta sexta-feira, os chefes de Estado e de Governo regressam ao tema, mas ninguém sabe, em bom rigor, qual será a conclusão deste Conselho Europeu.