Oficial. Bolsonaro considerado inelegível pelo Tribunal

O antigo presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi esta sexta-feira considerado inelegível pela maioria dos juízes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Jair Bolsonaro não poderá candidatar-se a eleições nos próximos oito anos.

O ex-presidente brasileiro está acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião que organizou em plena campanha eleitoral com embaixadores estrangeiros na casa oficial do Presidente em Brasília.



Na quinta-feira, Bolsonaro disse que o Congresso tem autonomia para lhe conceder amnistia caso a justiça eleitoral o condene à inelegibilidade, quando falta apenas um voto de um juiz para esse cenário se tornar realidade.

"Amnistia é prevista em regime democrático", disse Bolsonaro, quando questionado sobre o projeto de lei que alguns dos seus apoiantes no Congresso pretendem apresentar para lhe restituir os direitos políticos caso seja condenado.

"O parlamento é quem decide", frisou, referindo-se ao projeto do Partido Liberal, de Jair Bolsonaro, que anunciou no dia anterior estar a preparar um projeto de lei de amnistia caso o ex-presidente brasileiro seja declarado inelegível por oito anos no julgamento do Tribunal Superior Eleitoral.



[em atualização]