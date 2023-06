França mobiliza mais recursos para travar tumultos, mas não declara estado de emergência

O Presidente francês disse esta sexta-feira que as agências estatais vão pedir a plataformas como o Snapchat e o TikTok para removerem a maior parte do "conteúdo sensível" relacionado com os protestos em marcha em França, na sequência da morte de um adolescente abatido pela polícia durante uma operação STOP há três dias.

Macron adiantou que vão ser mobilizados "recursos adicionais" para fazer face aos tumultos, mas sublinhou que, para já, não será declarado estado de emergência no país.

Após uma reunião do gabinete de crise que o obrigou a abandonar o Conselho Europeu em Bruxelas mais cedo do que o previsto, Emmanuel Macron disse que as redes sociais estão a servir de combustível para os violentos motins a que o país tem assistido nos últimos dias.

Os protestos começaram em Nanterre, subúrbio de Paris, e alastraram-se entretanto a outras cidades, levando a autarquia de Marselha a anunciar hoje que a circulação de transportes públicos vai ser suspensa na cidade.