Austrália legaliza uso de drogas psicadélicas para fins de saúde mental

A Austrália torna-se o primeiro país do mundo a legalizar o uso de substâncias psicadélicas para tratar alguns problemas de saúde mental.

Os psiquiatras autorizados podem agora prescrever MDMA a quem sofre de perturbações de stress pós-traumático e cogumelos mágicos para alguns tipos de depressão.

A medida não é consensual. Foi saudada por muitos cientistas e especialistas em saúde mental como uma mudança de paradigma, no entanto, outros dizem que foi demasiado precipitada e que não deve ser exagerada.

Os especialistas afirmam que existe o risco de o utilizador ter uma experiência desagradável enquanto está sob a influência de drogas. O tratamento pode ter o custo de dezenas de milhares de dólares.

No caso da MDMA, também conhecida como ecstasy, "a droga das festas", é uma droga sintética que atua como alucinogénio. Esta aumenta os níveis de energia e as experiências sensoriais do utilizador e distorce a sua noção do tempo.

Os cogumelos mágicos, que crescem naturalmente, também têm efeitos alucinogénios devido ao composto ativo psilocibina.