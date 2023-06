45 mil agentes das forças de segurança mobilizados para prevenir violência

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, denunciou a violência "absolutamente inaceitável", mas descartou a instauração do estado de emergência para acalmar a situação após a morte do jovem Nahel.

A morte de Nahel, que será sepultado no sábado na cidade de Nanterre - onde residia e onde foi morto -, chocou boa parte do país e provocou a enérgica condenação da esquerda e de movimentos sociais, por considerarem que se tratou de um ato de racismo.

Os alvos dos manifestantes têm sido carros da polícia e dos bombeiros, mas também edifícios públicos e lojas, muitas das quais pilhadas.

Um jovem morreu hoje à tarde depois de cair do telhado de uma loja no noroeste da França durante a última noite.

As versões da polícia e do Ministério Público divergem sobre as circunstâncias do acidente.

Segundo fonte policial, a queda do jovem ocorreu "no contexto de um saque" a um supermercado. O procurador de Rouen (noroeste), Frédéric Teillet, afirmou, por sua vez, que a loja em questão não foi "objeto de um ataque de manifestantes".