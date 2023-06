Uma vice-presidente do banco Loko-Bank morreu aos 28 anos, depois de ter caído do 11.º andar do seu apartamento, em Moscovo.

Kristina Baikova estaria a beber um copo, quando terá caído da janela, a 23 de junho.

A notícia foi só agora divulgada na imprensa russa.

Kristina Baikova morreu no local na sequência dos graves ferimentos.

A morte da vice-presidente do banco russo está a ser investigada pelas autoridades.