Mala mais pequena do que um grão de sal vendida por 58 mil euros

A mala apresenta a insígnia da Luis Vuitton, mas não tem qualquer ligação com a marca.

É feita de resina de fotopolímero e foi criada usando uma tecnologia de impressão 3D frequentemente usada para fazer pequenos modelos e estruturas mecânicas.

Durante a criação da mala, algumas das amostras enviadas para serem revistas pela marca eram tão pequenas que foram perdidas pela equipa do MSCHF, relata a revista Smithsonian.

Para os novos compradores a perda do item deve ser menos preocupante, já que um microscópio com display digital está incluído na compra.

Microscópios com displays digitais podem ser comprados on-line e podem variar de preço, desde 60 a milhares de euros.

Sobre o uso da marca Louis Vuitton na mala, o diretor criativo da MSCHF, Kevin Wiesner, disse ao New York Times no início do mês que o grupo não pediu permissão à marca para usá-la. "Somos apologistas da escola do 'pedir perdão, não permissão'", admitiu.