França. Segunda noite de confrontos leva à detenção de 77 pessoas

Cerca de dois mil polícias foram mobilizados para conter os distúrbios e as ações de violência que se têm sucedido nos arredores de Paris, já pela segunda noite consecutiva.

Os tumultos acontecem depois da morte de um jovem que foi atingido a tiro pela polícia, na passada terça-feira, durante uma operação STOP, em Nanterre, e já levaram à detenção de 77 pessoas, na noite desta quarta-feira, segundo avança a edição online do jornal Le Figaro.

A notícia veio retomar o tema da violência policial, em França.

Apesar dos apelos à calma por parte do Governo e das autoridades, os protestos voltaram às ruas, não só em Paris como em Lyon, Toulouse e Lille.

Nas redes sociais circulam vídeos com as imagens e o som dos confrontos com a polícia onde é possível ver veículos incendiados, incluindo alguns da polícia.

Os manifestantes recorreram ao lançamento de petardos e fogo de artifício.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu uma profunda investigação para um ato que considera “indesculpável” e que levou à morte de um jovem de 17 anos.

O alegado autor do disparo encontra-se detido.