França. Segunda noite de confrontos leva à detenção de 150 pessoas

Já são 150 os detidos na sequência dos motins da última noite, em França. Os números foram avançados no Twitter pelo ministro do Interior francês, esta quinta-feira.

A esta hora está já reunida a célula de crise do Governo, convocada por Emmanuel Macron. No encontro, o presidente francês já lamentou as últimas horas marcadas por cenas de violência contra esquadras de polícia, escolas e câmaras municipais. Uma violência que considera "injustificável".

Em paralelo, o Presidente francês diz que morte de jovem de 17 anos, atingido a tiro pela polícia numa operação STOP em Nanterre, foi um ato sem explicação.

Macron manifestou solidariedade à família do jovem que foi morto num ato "inexplicável e imperdoável". O Presidente francês diz esperar que se faça justiça, "numa situação que tem vindo a degradar-se".

Cerca de dois mil polícias foram mobilizados para conter os distúrbios e as ações de violência que se têm sucedido nos arredores de Paris e de outras cidades francesas, já pela segunda noite consecutiva.



O tema da violência policial em França volta, assim, a ser tema. Apesar dos apelos à calma por parte do Governo e das autoridades, os protestos voltaram às ruas, não só em Paris como em Lyon, Toulouse e Lille.

Nas redes sociais circulam vídeos com as imagens e o som dos confrontos com a polícia onde é possível ver veículos incendiados, incluindo alguns da polícia.

Os manifestantes recorreram ao lançamento de petardos e fogo de artifício.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu uma profunda investigação para um ato que considera “indesculpável” e que levou à morte de um jovem de 17 anos.

O alegado autor do disparo encontra-se detido.

[notícia atualizada às 08h06 de 29 de junho de 2023]