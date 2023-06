Os líderes europeus reúnem-se esta quinta-feira em Bruxelas para uma cimeira do Conselho Europeu dominada pelas migrações e pelo reequilíbrio da estratégia para a China, mas com a rebelião dos mercenários Wagner na Rússia em pano de fundo.

A cimeira inicia-se com um almoço entre os representantes dos 27 Estados-membros e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, para antecipar a cimeira da Aliança Atlântica, em julho, e abordar a rebelião do grupo paramilitar Wagner contra o Kremlin, no passado fim de semana.



O primeiro-ministro português, António Costa, vai participar na cimeira do Conselho Europeu.



A Ucrânia é o tópico seguinte na agenda dos líderes europeus e está prevista a participação por videoconferência do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Na discussão deverá entrar a destruição da barragem da central hidroelétrica de Nova Kakhovka, em 6 de junho.



Ainda esta quinta-feira está prevista uma discussão alargada sobre migrações, que, de acordo com fontes europeias, consumirá grande parte da discussão, depois de, em meados de junho, os ministros europeus terem chegado a acordo para reformar as regras sobre as migrações e asilo.