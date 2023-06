Stoltenberg garante que NATO responderá a qualquer ameaça de Moscovo ou Minsk

O Secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, afirma que a organização está pronta para se defender contra “qualquer ameaça de Moscovo ou Minsk” e adianta que aumentou a presença militar no seu flanco leste, nos últimos dias, depois que a Bielorrússia ter recebido o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Numa conferência de imprensa, em Haia, após reunir com membros da organização, Jens Stoltenberg garantiu que a NATO vai proteger cada aliado e cada centímetro do território dos seus Estados-membros.

"Portanto, sem mal-entendidos e sem espaço para mal-entendidos em Moscovo ou Minsk sobre a nossa capacidade de defender os nossos aliados contra qualquer ameaça potencial", sublinhou Jens Stoltenberg, acrescentando ser ainda cedo para tirar conclusões sobre “o que o líder do grupo Wagner e as suas forças podem fazer ou se todos vão acabar na Bielorrússia”.

O líder da NATO frisou que foi reforçada a prontidão e a presença militar na parte leste da Aliança Atlântica.

“Iremos tomar mais decisões para fortalecer a nossa defesa coletiva, com mais forças de elevada prontidão, com mais capacidades para garantir uma dissuasão e defesa credíveis para toda a aliança”, declarou.

Soltenberg avisou também que o poder das forças armadas russas “não deve ser subestimado”.

Os líderes da NATO preparam a próxima reunião, na capital lituana de Vilnius, em 11 e 12 de julho.