General russo sabia dos planos de rebelião do grupo Wagner

Um general russo de alta patente teve conhecimento de antemão dos planos de rebelião de Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner.

A notícia foi avançada esta quarta-feira pelo New York Times, que cita fontes dos serviços de informação norte-americanos. Para os oficiais dos EUA, a informação levanta questões sobre o tipo de apoio que o líder dos mercenários teria dentro da hierarquia militar da Rússia.

As fontes dizem estar a tentar apurar se o general Sergei Surovikin, ex-comandante das tropas russas na Ucrânia, ajudou Prigozhin a avançar com uma rebelião armada no passado fim de semana, uma que, apesar de travada com a ajuda da Bielorrússia, representou a maior ameaça ao poderio de Vladimir Putin desde que chegou ao poder há 23 anos.

Analistas dizem que o general Surovikin é um respeitado líder militar da Rússia que ajudou a preencher as fileiras nas frentes de batalha na Ucrânia após a invasão do país em fevereiro de 2022. Apesar de ter sido substituído em janeiro, continuou a reter influência na gestão da guerra na Ucrânia e manteve a sua popularidade entre as tropas.

As mesmas fontes norte-americanas dizem que há também sinais de que outros generais russos podem ter manifestado apoio à tentativa de Prigozhin em forçar uma alteração de chefias no Ministério da Defesa. Isto porque, sustentam, o líder do grupo paramilitar nunca teria encetado esta rebelião se não tivesse garantias de apoio de militares em posições de poder.

O alegado envolvimento do general Surovikin nos eventos do fim de semana são mais um sinal das querelas internas entre as chefias militares russas desde que Putin ordenou a invasão da Ucrânia, sinalizando o fosso entre os que, dentro das Forças Armadas, apoiam Prigozhin, e os dois grandes conselheiros de guerra do Presidente: o ministro da Defesa, Sergei K. Shoigu, e o chefe do Estado-Maior, o general Valery V. Gerasimov.

Na terça-feira, o Governo russo anunciou a retirada de todas as acusações contra os mercenários do Wagner, na sequência do acordo alcançado entre Prigozhin e o Presidente da Bielorrússia, que pôs fim à rebelião no sábado, quando o grupo se encontrava a cerca de 200 quilómetros de Moscovo.