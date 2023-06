General russo conhecido como "carnificeiro da Síria" terá sido detido depois de rebelião

O general russo Sergei Surovikin foi preso na sequência da rebelião do Grupo Wagner, relata o "The Moscow Times".

A detenção do general conhecido como "carnificeiro da Síria" deve estar ligada ao facto de Surovikin ter tomado o lado da rebelião, no fim de semana passado.

Uma das duas fontes do "The Moscow Times" não quis comentar sobre o paradeiro atual do general.

Relatos da detenção de Surovikin começaram a surgir na segunda-feira, um dia depois do fim da rebelião do Grupo Wagner.

Segundo o "The New York Times", o general teve conhecimento de antemão dos planos de rebelião de Yevgeny Prigozhin.

Analistas dizem que o general Surovikin é um respeitado líder militar da Rússia que ajudou a preencher as fileiras nas frentes de batalha na Ucrânia após a invasão do país em fevereiro de 2022. Apesar de ter sido substituído em janeiro, continuou a reter influência na gestão da guerra na Ucrânia e manteve a sua popularidade entre as tropas.