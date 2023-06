Destroços do submersível "Titan" foram recuperados

Destroços do submersível “Titan”, que implodiu junto ao local onde está afundado o “Titanic”, no Oceano Atlântico, foram retirados do fundo do mar e levados para terra.

Imagens divulgadas esta quarta-feira mostram vários pedaços de metal do “Titan” a serem descarregados do navio “Horizon Artic”, no porto de St. John, no Canadá.

Numa das fotografias é possível ver uma placa de metal branco arredondada e uma secção do submersível repleta de cabos.

Os destroços foram cobertos por grandes lonas antes de serem retirados por guindastes.

O “Titan”, da empresa OceanGate, implodiu durante uma visita aos destroços do paquete "Titanic", a cerca de quatro mil metros de profundidade.



As cinco pessoas que seguiam a bordo morreram.