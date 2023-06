DeSantis promete concluir muro na fronteira com o México

O governador da Flórida e candidato à corrida presidencial nos EUA pelo Partido Republicano, Ron DeSantis, prometeu na terça-feira concluir a construção do muro na fronteira com o México que o ex-Presidente Donald Trump tinha prometido construir.

Numa ação de campanha em Hollis, New Hampshire, De Santis garantiu que vai ter sucesso onde Trump – que também concorre nas primárias republicanas, procurando um segundo mandato — falhou.

De Santis acredita que a questão do controlo da imigração ilegal pode cativar os eleitores republicanos, mesmo aqueles que estão a 3.200 quilómetros a norte da fronteira EUA-México, como no New Hampshire, no norte da costa leste dos Estados Unidos.

“Na verdade, vamos construir o muro. (…) Muitos políticos fazem promessas grandiosas e depois falham em conseguir resultados reais. Acabou o tempo das desculpas”, disse o governador da Flórida, referindo-se à bandeira de campanha eleitoral de Trump, em que tinha prometido construir um muro na fronteira com o México.

O plano de imigração de DeSantis é agora um dos seus principais trunfos da campanha nas presidenciais republicanas, onde Trump aparece em primeiro lugar nas sondagens, com vantagem sobre todos os outros candidatos, incluindo o governador da Flórida.

Nesse plano, DeSantis pede o fim da cidadania por primogenitura, promete terminar o muro na fronteira e garante que vai enviar as forças de segurança para combater os cartéis de droga no México.